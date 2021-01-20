«Тоттенхэм» по-прежнему заинтересован в услугах Ингза

Форвард «Саутгемптона» Дэнни Ингз все еще может перейти в состав «Тоттенхэма».

Как сообщает Eurosport, лондонский клуб не смог договориться со «святыми» о переходе 28-летнего англичанина в нынешнее трансферное окно, однако теперь руководство «шпор» сосредоточилось на том, чтобы подписать игрока в конце сезона-2020/21.

Ингз выступает за «Саутгемптон» с августа 2018 года. С тех пор он забил 40 голов и отдал девять ассистов в 81 матче за клуб. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2022-го.

За сборную Англии форвард провел три встречи (1 гол).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.