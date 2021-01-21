Джорджо Кьеллини: Победа в Суперкубке – еще один шаг в сторону улучшения результатов «Ювентуса»

Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини оценил победу своей команды в Суперкубке Италии над «Наполи» (2:0).

Отметим, что в составе туринцев голами отметились Криштиану Роналду (69-я минута) и Альваро Мората (90+6).

– Мы играли сплоченно как в защите, так и в атаке, что непросто против команды такого уровня, как «Наполи». В данный момент они очень опасны в контратаках. Однако наша полузащита проявила себя превосходно – до наших ворот доходило мало опасных моментов. В конечном итоге все прошло хорошо, я поднял еще один кубок над головой, и это должен быть еще один шаг в улучшении результатов команды, – цитирует Кьеллини RAI Sport.

Напомним, туринский клуб выиграл Суперкубок Италии в девятый раз в своей истории.