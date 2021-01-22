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22 января 12:00

Мартин Йиранек: «Спартак» принял верное решение, оставив Тедеско до конца сезона

В нынешнем сезоне команда занимает третье место в РПЛ и уступает лидирующему «Зениту» 10 очков.

Бывший центральный защитник «Спартака» Мартин Йиранек высказался на тему того, что главный тренер красно-белых Доменико Тедеско принял решение покинуть команду по окончании текущего сезона.

Отметим, что 35-летний специалист отказался продлевать контракт с клубом, рассчитанный до 30 июня 2021 года.

– Тренеры далеко не всегда так рано объявляют о своем уходе. Хотя в подобном случае «Спартак» может подготовиться, и они заранее понимают, что он не захочет продлевать контракт, даже если команда выиграет чемпионство. Мне кажется, что клуб поступает правильно, давая ему возможность доработать до лета. Параллельно они смогут найти нового тренера, – цитирует Йиранека «РБ-Спорт».

После 19 туров Российской Премьер-лиги «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. В первом матче чемпионата после зимней паузу москвичи сыграют дома против «Рубина». Встреча состоится 28 февраля.

источник: «РБ-Спорт»
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