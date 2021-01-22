«Вест Хэм» не собирается увеличивать свое предложение по форварду «Севильи» Эн-Несири

Трансфер нападающего «Севильи» Юссефа Эн-Несири в «Вест Хэм» находится на грани срыва.

Как сообщает The Daily Mail, ранее руководство «молотобойцев» предложило за 23-летнего марокканца 22 миллиона фунтов. Однако испанская сторона не готова в середине сезона отпускать одного из главных лидеров своей команды за такую небольшую сумму.

Отмечается, что лондонцы не будут пытаться подписать игрока, если им не удастся договориться с севильцами в ближайшее время, и постараются найти другого футболиста на усиление атаки после ухода Себастьена Аллера в «Аякс».

Эн-Несири перешел в «Севилью» в январе прошлого года из «Леганеса» за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 26 матчах, забив 13 голов. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.