Нико Ковач: Головин начнет игру против «Марселя» со скамейки запасных

Главный тренер «Монако» Нико Ковач ответил на вопрос о том, выйдет ли российский полузащитник Александр Головин в стартовом составе на сегодняшний матч 21-го тура чемпионата Франции с «Марселем».

– Головин начнет игру со скамейки запасных. Безусловно, Александр является футболистом стартовой обоймы, но пока мы не хотим рисковать здоровьем футболиста после его длительного отсутствия, – цитирует Ковача RMC Sport.

Напомним, что 24-летний игрок пропустил большую часть первой половины сезона из-за травмы бедра. Медицинский персонал команды наставнику «монегасков» постепенно увеличивать игрового время хавбека.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в пяти матчах, забив один гол и отдав один ассист. «Монако» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своем активе 36 очков.