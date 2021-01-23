«Саутгемптон» минимально обыграл «Арсенал» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

Футболисты «Саутгемптона» одержали домашнюю победу над «Арсеналом» (1:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии.

Единственный гол был забит в середине первого тайма – на 24-й минуте защитник гостей Габриэл отправил мяч в собственные ворота после прострела Кайла Уокера-Питерса с правого фланга.

Таким образом, подопечные Ральфа Хазенхюттля вышли в следующий этап соревнований, где их соперником станет «Вулверхэмптон», ранее обыгравший «Чорли» (1:0).

Отметим, что в прошлом розыгрыше турнира команда Микеля Артета стала обладателем Кубка.

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