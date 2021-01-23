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23 января 17:10

«Саутгемптон» минимально обыграл «Арсенал» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

«Канониры» являлись действующими победителями турнира.

Футболисты «Саутгемптона» одержали домашнюю победу над «Арсеналом» (1:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии.

Единственный гол был забит в середине первого тайма – на 24-й минуте защитник гостей Габриэл отправил мяч в собственные ворота после прострела Кайла Уокера-Питерса с правого фланга.

Таким образом, подопечные Ральфа Хазенхюттля вышли в следующий этап соревнований, где их соперником станет «Вулверхэмптон», ранее обыгравший «Чорли» (1:0).

Отметим, что в прошлом розыгрыше турнира команда Микеля Артета стала обладателем Кубка.

Кубок Англии

1/16 финала

«Саутгемптон»«Арсенал» – 1:0 (1:0)

Гол: Габриэл, 24 (в свои ворота).

источник: «Советский спорт»
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