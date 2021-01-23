Микель Артета: «Саутгемптон» вынуждал нас допускать ошибки в первом тайме своим прессингом

Отметим, что «канониры» являлись действующими победителями данного турнира, обыграв в решающей встрече «Челси».

– Очень грустно, что моя команда выбыла из борьбы за кубок. Мы имели проблемы в первом тайме, допуская ошибки из-за прессинга соперника. Во второй половине мы создали два-три хороших момента, но не смогли их реализовать. В целом можно сказать, что игра была равной, – цитирует Артету BBC.

«Саутгемптон» вышел в следующий этап соревнований, где его соперником станет «Вулверхэмптон», ранее обыгравший «Чорли» (1:0).