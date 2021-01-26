Гари Невилл: Тухель – топ-тренер, но он будет работать в «Челси» по тем же правилам, что и Лэмпард

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил возможные перспективы Томаса Тухеля во главе «Челси».

Ранее стало известно, что лондонский клуб уже договорился с 47-летним специалистом по поводу деталей личного контракта. Ожидается, что немец возглавит «синих» в самое ближайшее время.

– Тухель работал с большими командами, так что он обладает необходимым опытом для того, чтобы возглавлять топ-клуб. К тому же он знает некоторых игроков «Челси». Считаю Тухеля топ-менеджером, который станет отличным дополнением для АПЛ. Однако я думаю, что он будет работать точно по таким же правилам, как и Лэмпард – его могут уволить в течении 18 месяцев или двух лет, я почти уверен в этом, – цитирует Невилла Sky Sports.

Вчера, 25 января, «Челси» уволил Фрэнка Лэмпарда в связи с неудовлетворительными результатами клуба – в нынешнем сезоне «аристократы» расположились на девятой позиции в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков после 19 туров.