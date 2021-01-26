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26 января 17:29

Стивен Джеррард: «Челси» должен был поддержать Лэмпарда в сложной ситуации, а не увольнять его

42-летний англичанин возглавил клуб в июле 2019 года.

Главный тренер «Глазго Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал решение руководства «Челси» уволить его бывшего партнера по сборной Англии Фрэнка Лэмпарда.

Отметим, что 25 января лондонский клуб объявил об уходе 42-летнего специалиста в связи с неудовлетворительными результатами коллектива в нынешнем сезоне – после 19 туров «аристократы» расположились на девятой позиции в турнирной таблице АПЛ. От первого места команду отделяют 11 очков.

– Я разочарован увольнением Лэмпарда. Считаю, что клуб должен был поддержать Фрэнка в этот непростой период. Но «Челси» не впервые так поступает, поэтому сюрпризом это не назвать, – цитирует Джеррарда Sky Sports.

Ранее сообщалось, что новым тренером «синих» станет Томас Тухель.

источник: Sky Sports
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