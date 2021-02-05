«Чайка» объявила об уходе Адиева с поста главного тренера клуба

Пресс-служба «Чайки» сообщила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Магомедом Адиевым.

По информации источника, соглашение между 43-летним специалистом и клубом из Песчанокопского был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

– Мы благодарим экс-главного тренера за вложенные силы и знания в развитие нашего клуба и футбола в регионе. За эти два года Адиев дал позитивный импульс основной команде, нашей Академии, болельщикам, – говорится в сообщении.

Адиев возглавил «Чайку» в ноябре 2019 года. Под его руководством команда провела 30 матчей (10 побед, 10 ничьих, 10 поражений). После 26 туров нынешнего сезона Футбольной национальной лиги клуб занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка.