«Барселона» готова продать голкипера Нето за 15 миллионов евро

Руководство «Барселоны» готово рассмотреть вариант с продажей запасного вратаря команды Нето.

Как сообщает Marca, 31-летний бразилец недоволен малым количеством игрового времени и намерен сменить клуб в летнее трансферное окно.

В свою очередь, «сине-гранатовые» хотели бы сохранить опытного голкипера в своем составе, однако в случае продажи футболиста они рассчитывают заработать на данной сделке около 15 миллионов евро.

Этой зимой «Арсенал» проявлял предметный интерес к вратарю каталонцев, однако клуб отказался отпускать его в АПЛ.

Нето выступает за «Барселону» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей, пропустил восемь мячей и пять раз отстоял «на ноль». Его контракт с клубом действует до конца июня 2023-го