Умтити отказался переходить в «Ливерпуль» в январе

Центральный защитник «Барселоны» Самюэль Умтити мог стать игроком «Ливерпуля» в зимнее трансферное окно.

Как сообщает The Atletic, руководство красных рассчитывала пригласить 27-летнего француза в свою команду, чтобы усилить проблемную позицию в центре обороны, однако сам игрок принял решение остаться в столице Каталонии и побороться за место в основном составе «сине-гранатовых».

Умтити выступает за «Барселону» с июля 2016 года. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах, не отличившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро.