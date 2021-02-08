«Ювентус» готов возобновить переговоры с Дибалой по новому контракту

Руководство «Ювентуса» возобновило переговоры с нападающим команды Пауло Дибалой по поводу нового контракта, сообщает Calcio Mercato.

Как сообщает источник, итальянский клуб ненадолго приостановил процесс с продлением соглашения с 27-летним аргентинцем во время зимнего трансферного окна. Однако теперь «бьянконери» готовы возобновить работу по контракту с форвардом.

Отметим, что нынешнее соглашение Дибалы с туринцами рассчитано до 30 июня 2022 года. В сезоне-2020/21 он провел 16 матчей, забил три гола и отдал два ассиста.

В данный момент аргентинский футболист восстанавливается после травмы медиальной коллатеральной связки, полученной 10 января в игре с «Сассуоло» (3:1).