«Атлетико» хочет подписать Андре Силву

Нападающий «Айнтрахта» Андре Силва входит в сферу интересов лидера чемпионата Испании нынешнего сезона – «Атлетико».

По информации Bild, мадридский клуб считает 25-летнего португальца отличным вариантом усиления атакующей линии команды. Отметим, что в текущем розыгрыше Бундеслиги форвард занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира, забив 17 голов.

Франкфуртская команда пока не приняла решение относительно того, стоит ли им продавать нападающего ближайшим летом.

Силва выступает за «Айнтрахт» с сентября 2019 года. В общей сложности он отличился 34 забитыми мячами и десятью ассистами в 58 матчах. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

Ранее форвард защищал цвета «Милана», «Севильи» и «Порту». За сборную Португалии он провел 37 игр (16 голов).