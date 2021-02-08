«Ростов» намерен выкупить контракт Тугарева у «Локомотива»

Фланговый полузащитник «Ростова» Роман Тугарева, арендованный у «Локомотива» до конца сезона, может подписать полноценный контракт с донским клубом.

По информации Sport24, руководство южан довольно игрой 22-летнего россиянина в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-лиги и готово в ближайшее время полностью выкупить права на хавбека у «железнодорожников».

На счету Тугарева восемь проведенных матчей за «Ростов», в которых он забил один гол и отдал один ассист.

После 19 туров подопечные Валерия Карпина занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка.