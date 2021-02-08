«Манчестер Юнайтед» рассчитывает подписать защитника «Лейпцига» Конате

Центральный защитник «РБ Лейпциг» Ибраима Конате может этим летом переехать в Англию.
Согласно информации The Independent, 21-летнего француза планирует подписать «Манчестер Юнайтед» – клуб считает, что игрок сможет составить отличную связку в центре обороны с Харри Магуайром.
Помимо «манкунианцев», футболистом «быков» интересуются другие представители АПЛ – «Арсенал», «Ливерпуля» и «Челси». Сумма трансфера оценивается примерно в 50 миллионов евро.
Конате выступает за «Лейпциг» с лета 2017 года. В общей сложности он провел за команду 86 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца июня 2023-го.
источник: The Independent