Невилл назвал позиции, которые «Манчестер Юнайтед» должен усилить летом

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл озвучил задачи английского клуба в летнее трансферное окно.

– «МЮ» необходимо приобрести центрального и флангового защитников. Также было бы любопытно, если руководство сможет пригласить в составе правого вингера или центрфорварда. При этом, если Де Хеа и Хендерсон будут продолжать допускать результативные ошибки, можно начать искать нового голкипера, – цитирует Невилла портал Goal.

После 23 туров чемпионата Англии «манкунианцы» занимают второе место в турнирной таблице, набрав 45 очков. От лидирующего «Манчестер Сити» подопечные Оле-Гуннара Сульшера отстают на пять очков.