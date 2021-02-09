Генеральный директор «СКА-Хабаровска»: Юран поставил перед командой задачу занять пятое место в ФНЛ

Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Алексей Кандалинцев оценил перспективы возможного продления контракта с главным тренером команды Сергеем Юраном.

Отметим, что нынешнее соглашение 51-летнего специалиста с дальневосточным клубом истекает в конце текущего сезона.

– Он всем доволен и абсолютно не против работать в Хабаровске. Мы закончим сезон и у нас, конечно, будет разговор по поводу контракта. Пока я не слышал, чтобы Сергей Николаевич куда-то собирался, но в футбольной жизни все быстро меняется. Надеюсь, в следующем сезоне ничего не изменится. На данный момент, Юран поставил цель себе и ребятам – 5 место, – приводит слова Кандалинцева пресс-служба хабаровчан.

Юран возглавил армейцев в октябре 2020 года. Под его руководством клуб одержал восемь побед, два раза сыграл вничью и потерпел два поражения. После 26 туров Футбольной национальной лиги «СКА» занимает седьмое место, набрав 40 очков. От пятой строчке команда отстает на девять пунктов.