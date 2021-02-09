«Манчестер Юнайтед» выбыл из борьбы за Упамекано

Центральный защитник «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано не станет игроком «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

По информации журналиста Sport Bild Кристиана Фалька, «манкунианцы» сосредоточатся на приобретении других игроков. Таким образом, главными претендентами на 22-летнего француза стали «Бавария», «Челси» и «Ливерпуль».

Упамекано защищает цвета «Лейпцига» с зимы 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 26 матчах, забил один гол и отдал один ассист. Его контракт истекает летом 2023-го.

В связи с особенностями соглашения между футболистом с немецкой команды, другие клубы могут приобрести игрока летом 2021 года за фиксированную сумму отступных в размере 42 миллионов евро.