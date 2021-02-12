Упамекано принял решение перейти в «Баварию»

Защитник «РБ Лейпцига» Дайо Упамекано решил присоединиться к «Баварии».

Как сообщает RMC Sport, несмотря на интерес со стороны многих клубов, в том числе «Челси» и «Ливерпуля», 22-летний футболист предпочел остаться в Германии и перейти в мюнхенский клуб.

Ранее сообщалось, что «Бавария», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Реал», претендующие на защитника, оказались не готовы выплатить за игрока 42,5 миллиона евро, которые просит за его трансфер руководство «Лейпцига».

Добавим, что Упамекано перешел в «Лейпциг» зимой 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.