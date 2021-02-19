«Краснодар» близок к достижению арендного соглашения с защитником «Монпелье» Ойонго

Левый защитник «Монпелье» Амбруаза Ойонго находится в шаге от перехода в «Краснодар».

По информации «Метарейтинг», 29-летний камерунец будет арендован до конца текущего сезона с возможностью последующего выкупа.

Таким образом, игрок заменит в составе «быков» Кристиана Рамиреса, недавно получившего травму колена и выбывшего на долгий срок.

Ойонго выступает за «Монпелье» с января 2018 года. За французский клуб он провел 67 матчей, забил три гола и отдал два ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.

Ранее защитник играл в MLS, представляя цвета «Монреаль Импакт» и «Нью-Йорк Ред Буллз». В составе сборной Камерун он отыграл 36 встреч (2 гола).