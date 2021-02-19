Александр Бородюк: «Краснодар» провел качественный матч, единственное разочарование – результат

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Краснодар» на своем домашней арене уступил загребскому «Динамо» (2:3).

Отметим, что в составе «быков» голами отличились Маркус Берг (28-я минута) и Виктор Классон (69). У соперников дубль на свой счет записал Бруно Петкович (15, 54), а на 75-й минуте полузащитник гостей Ияйи Атимвен установил окончательный результат встречи.

– С одной стороны, результат, конечно, для «Краснодара» не очень хороший, потому что проиграли. С другой, это была первая официальная игра для них после перерыва. У хорватов немножко другой тонус, ритм игры. «Краснодар», на мой взгляд, провел качественный матч. Единственное, что разочаровывает – результат. Думаю, все будет решаться в Загребе, – цитирует Бородюка портал Rusfootball.

Ответная игра между командами пройдет в Хорватии на стадионе «Максимир» 25 февраля. Перед этим подопечные Мурада Мусаева проведут матч 1/8 финала Кубка России с «Сочи». Встреча запланирована на 21 февраля.