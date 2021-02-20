Сульшер заблокировал переход Упамекано в «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано, недавно подписавший контракт с «Баварией», мог оказаться в чемпионате Англии.

По информации ESPN, 22-летний француз имел возможность перейти в «Манчестер Юнайтед», однако наставник «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер отказался от трансфер игрока – норвежский специалист считает приоритетной целью своего клуба приобрести защитника с рабочей левой ногой.

В нынешнем сезоне на счету Упамекано 27 проведенных матчей, в которых он забил один гол и отдал один ассист. «Бавария» заплатила за переход футболиста 42,5 миллионов евро.