Хавьер Тебас: С финансовой точки зрения Ла Лига готова к уходу Месси

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас уверен, что возможный уход нападающего Лионеля Месси из «Барселоны» не повлияет на финансовое положение чемпионата.

Ожидается, что 33-летний аргентинец покинет состав сине-гранатовых ближайшим летом.

– Месси не ушел из «Барселоны» прошлым летом из-за особенностей его контракта. Однако Ла Лига достаточно хорошо подготовлена с финансовой точки зрения для того, чтобы Лео покинул чемпионат Испании.

Раньше в другие лиги уходили Криштиану Роналду и Неймар. Португалец на протяжении долгого времени был лучшим бомбардиром чемпионата, и его уход шоком для нас. Но финансовые последствия были минимальными, потому что мы хорошо подготовились к этому моменту, – цитирует Тебаса портал Goal.

Контракт Месси с каталонским клубом истекает 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 34 матчах, забил 24 гола и отдал 11 ассистов.