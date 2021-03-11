Валерий Кечинов: Шансы на чемпионство у «Спартака» есть

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов считает, что московский клуб все еще может занять первое место по итогам нынешнего сезона Российской Премьер-лиги.

Отметим, что благодаря разгромной победе над «Краснодаром» (6:1) в 21-м туре красно-белые сократили отставание от лидирующего «Зенита» до четырех очков.

– Шансы на чемпионство у «Спартака» есть, особенно после того, как все складывается – «Зенит» неудачно играет. Но зато другие команды подтягиваются, тот же ЦСКА идет хорошо, там еще и «Сочи», и «Динамо», и «Локомотив» недалеко. Не знаю, хорошие шансы или нехорошие, но они есть. Теперь надо этими шансами попробовать воспользоваться, – цитирует Кечинова «Евро-Футбол.ру».

13 марта подопечные Доменико Тедеско отправятся в гости к «Динамо». Начало встречи – в 19:00 мск.