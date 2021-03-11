Видалю предстоит операция на мениске

Пресс-служба «Интера» сообщила о том, что центральному полузащитнику команды Артуро Видалю будет проведена артроскопия левого колена.

Отмечается, что данная операция состоится завтра, 12 марта. Ранее игрок получил ушиб на одной из тренировок «нерадзурри» и пропустил матч 22-го тура чемпионата Италии с «Лацио» (3:1). В последующих трех играх Серии А он выходил на замену и однажды попал в стартовый состав черно-синих в игре против «Аталанты» (1:0). На 52-й минуте футболист был заменен.

В нынешнем сезоне Видаль принял участие в 30 встречах, забив два гола и отдав два ассиста. Его команда занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 62 очка.