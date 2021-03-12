Алексей Николаев: Полностью доверяю решениям КДК по Жиго и Фомину

Бывший арбитр Алексей Николаев считает правильным решение КДК РФС отменить дисквалификацию полузащитника «Динамо» Даниила Фомина и оставить в силе отстранение центрального защитника «Спартака» Самуэля Жиго.

Отметим, что в 21-м туре РПЛ оба игрока получили свои четвертые желтые карточки в нынешнем сезоне. Тем самым, они должны были пропустить ближайшее дерби между клубами, запланированное на 13 марта.

– Не вижу смысла что-то здесь обсуждать. Решение экспертно-судейской комиссии – закон. Это надо принять как должное. Я согласен с таким решением, потому что половина членов судейской комиссии – независимые и известные в прошлом иностранные арбитры. Я им целиком и полностью доверяю, – цитирует Николаева «Спорт-Экспресс».

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Что касается «Динамо», то бело-голубые с 36 очками располагаются на пятой строчке.