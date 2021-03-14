«Монако» сыграл вничью с «Лиллем», Головин провел на поле 68 минут

Матч 29-го тура чемпионата Франции «Монако» – «Лилль» завершился вничью 0:0.

«Монегаски» превзошли соперника во владении мячом (63 на 37), общему количеству ударов (8-5) и ударам в створ ворот (4-2). Однако подопечные Нико Ковача не смогли одержать победу и приблизиться к своему сопернику в турнирной таблице.

На 21-й минуте после просмотра VAR был отменен гол нападающего «Монако» Виссама Бен Йеддера.

Напомним, что российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе хозяев, отыграв 68 минут и не отличившись голевыми действиями.

«Лилль» продолжает лидировать в Лиге 1, набрав 63 очка. На счету «Монако» 56 очков и промежуточная четвертая строчка.