«Байер» опережает «Арсенал» в борьбе за Дракслера

Атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер может продолжить свою карьеру в составе «Байера».

Как сообщает Todofichajes, руководство леверкузенской команды намерено подписать контракт с 27-летним немцем по окончании текущего сезона, когда хавбек станет свободным агентом.

Также игрока хочет пригласить в свои ряды «Арсенал», однако сам футболист предпочитает вернуться в Германию, где выступал за «Шальке» и «Вольфсбург».

Напомним, Дракслер перешел в «ПСЖ» в январе 2017 года. В общей сложности он провел за парижан 161 матч, забил 24 гола и отдал 36 ассистов. За сборную Германии полузащитник отыграл 56 встреч (7 голов).