Игнатьев – о вызове Чалова в молодежную сборную: Черчесов и Галактионов пришли к общему знаменателю

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев считает, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов принял верное решение, не вызвав форварда ЦСКА Федора Чалова на ближайшие матчи отборочного раунда к чемпионату мира 2022 года.

Отметим, что 22-летний россиянин попал в список игроков, вызванных для подготовки к молодежному чемпионату Европы. Групповой этап соревнований пройдет с 23 по 31 марта в венгерских городах Дьер и Сомбатхей. Соперниками сборной станут Исландия, Франция и Дания.

– Чалов участвует в серьезном мероприятии – подготовка к молодежному Евро. Это важное и престижное соревнование. «Оголять» молодежную сборную в такой ситуации было бы неправильно. Думаю, что Черчесов и Галактионов пришли к общему знаменателю в этом вопросе, – цитирует Игнатьева «МК-Спорт».

Атакующая линия сборной России будет представлена тремя игроками – Артемом Дзюбой («Зенит»), Антоном Заболотным («Сочи») и Александр Соболевым («Спартак»).

Команда Черчесова сыграет против сборных Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).