«Челси» собирается обменять Вернера на Холанда с доплатой

Руководство «Челси» продолжает изучать возможный трансфер нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в летнее трансферное окно.

Как утверждает Football Insider, лондонский клуб хочет обменять 20-летнего норвежца на форварда Тимо Вернера. Отмечается, что «аристократы» готовы доплатить «шмелям» крупную сумму денег в случае, если немецкая сторона согласится на переговоры.

Вернер присоединился к составу «Челси» в июле прошлого года, перейдя из «Лейпцига» за 53 миллиона евро. В 38 матчах текущего сезона 25-летний игрок забил десять голов и отдал девять ассистов. Его контракт истекает летом 2025-го.

Что касается Холанда, то норвежский форвард защищает цвета «Боруссии» с января 2020 года. В нынешнем сезоне он отличился 31 забитым мячом и восемью результативными передачами в 30 встречах. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2024-го.