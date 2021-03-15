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15 марта 23:08

«Интер» хочет усилиться Тилемансом

Бельгийский хавбек является важным игроком стартового состава при Брендане Роджерсе.

Центральный полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс может пополнить состав лидера Серии А нынешнего сезона – «Интера».

По информации Todofichajes, руководство «нерадзурри» считает, что 23-летний бельгиец сможет усилить среднюю линии команды Антонио Конте.

Отмечается, что в данный момент хавбек ведет переговоры с английским клубом по поводу улучшения условий текущего контракта. В случае, если футболиста не устроит предложение команды, он может задуматься об уходе из стана «лис».

Тилеманс перешел в «Лестер» в январе 2019 года из «Монако» за 45 миллионов евро. В общей сложности он отыграл 96 матчей, забил 15 голов и отдал 18 ассистов. Его контракт истекает летом 2023-го.

источник: Todofichajes
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