«Интер» хочет усилиться Тилемансом

Центральный полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс может пополнить состав лидера Серии А нынешнего сезона – «Интера».

По информации Todofichajes, руководство «нерадзурри» считает, что 23-летний бельгиец сможет усилить среднюю линии команды Антонио Конте.

Отмечается, что в данный момент хавбек ведет переговоры с английским клубом по поводу улучшения условий текущего контракта. В случае, если футболиста не устроит предложение команды, он может задуматься об уходе из стана «лис».

Тилеманс перешел в «Лестер» в январе 2019 года из «Монако» за 45 миллионов евро. В общей сложности он отыграл 96 матчей, забил 15 голов и отдал 18 ассистов. Его контракт истекает летом 2023-го.