Упамекано пропустит две недели из-за мышечной травмы

Пресс-служба «Лейпцига» сообщила о том, что центральный защитник Дайо Упамекано пропустит ближайшие матчи команды из-за мышечной травмы.

Отмечается, что 22-летний француз получил повреждение во время матча 25-го тура Бундеслиги с «Айнтрахтом» (1:1). Теперь игрок пропустит около 10-14 дней.

Таким образом, футболист не поможет сборной Франции в мартовских матчах. Подопечные Дидье Дешама в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года сыграют против сборной Украины (24 марта) и команды Казахстана (28 марта).

В нынешнем сезоне Упамекано отыграл за «быков» 32 встреч, забив один гол и отдав один ассист. «Лейпциг» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 54 очка.