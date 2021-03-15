Упамекано пропустит две недели из-за мышечной травмы

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Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 90+11' Вулверхэмптон 0 Ливерпуль 1 П1 40.0 Х 13.0 П2 1.05
НХЛ - регулярный чемпионат перерыв Тампа-Бэй Лайт 0 Нэшвилл Предат 3 П1 24.0 Х 6.90 П2 1.13
Португалия - Примейра 2-й тайм, 83' Фамаликан 1 Брага 2 П1 28.0 Х 10.0 П2 1.09
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Флорида Пантер 0 Чикаго Блэкхоу 0 П1 1.87 Х 4.50 П2 3.40
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Шарлотт Хорнет 0 Сакраменто Кин 0 П1 1.65 П2 2.30
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Вашингтон Уиза 0 Милуоки Бакс 0 П1 3.80 П2 1.29
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Питтсбург Пинг 0 Бостон Брюинз 0 П1 2.55 Х 4.10 П2 2.40
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Нью-Йорк Рейнд 0 Филадельфия Фл 0 П1 2.80 Х 4.30 П2 2.17
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Оттава Сенатор 0 Ванкувер Кэнак 0 П1 3.40 Х 4.50 П2 1.86
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Виннипег Джетс 0 Монреаль Канад 0 П1 2.60 Х 4.10 П2 2.36
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Детройт Пистон 0 Сан-Антонио Сп 0 П1 2.07 П2 1.79
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Бруклин Нетс 0 Нью-Йорк Никс 0 П1 1.29 П2 3.80
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Калгари Флэймз 0 Эдмонтон Ойлер 0 П1 2.30 Х 4.20 П2 2.65
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Денвер Наггетс 0 Индиана Пэйсер 0 П1 1.55 П2 2.50
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Даллас Маверик 0 Лос-Анджелес К 0 П1 2.02 П2 1.83
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Вегас Голден Н 0 Сан-Хосе Шаркс 0 П1 1.72 Х 4.60 П2 3.90
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Финикс Санз 0 Мемфис Гриззли 0 П1 1.38 П2 3.20
НБА - регулярный чемпионат 05:30 Голден Стэйт У 0 Лос-Анджелес Л 0 П1 2.02 П2 1.83
Италия - Серия B 18:00 Виртус Энтелла 0 Кремонезе 0 П1 3.40 Х 3.20 П2 2.27
Италия - Серия B 19:00 Козенца 0 Виченца 0 П1 3.00 Х 2.85 П2 2.75
Италия - Серия B 19:00 Венеция 0 Лечче 0 П1 2.90 Х 3.20 П2 2.55
Италия - Серия B 21:00 Монца 0 Реджана 0 П1 1.44 Х 4.50 П2 7.70
Италия - Серия B 21:00 Кьево 0 Фрозиноне 0 П1 2.05 Х 3.10 П2 4.20
Италия - Серия B 21:00 Эмполи 0 Порденоне 0 П1 1.66 Х 3.70 П2 5.70
Германия - Бундеслига 21:00 Миттельдойчер 0 Альба 0
Италия - Серия B 21:00 Брешия 0 Реджина 0 П1 2.45 Х 3.00 П2 3.30
Италия - Серия B 21:00 Читтаделла 0 Салернитана 0 П1 1.95 Х 3.30 П2 4.30
Англия - Первая лига 22:00 Питерборо Юнай 0 Портсмут 0 П1 2.23 Х 3.40 П2 3.20
Англия - Чемпионшип 22:00 Лутон Таун 0 Ковентри Сити 0 П1 2.85 Х 3.20 П2 2.55
Англия - Первая лига 22:00 Чарльтон Атлет 0 Бристоль Ровер 0 П1 1.95 Х 3.50 П2 3.90
15 марта 23:34

Упамекано пропустит две недели из-за мышечной травмы

Француз не сыграет за национальную команду в двух стартовых матчах в рамках отборочного цикла к чемпионату мира-2022.

Пресс-служба «Лейпцига» сообщила о том, что центральный защитник Дайо Упамекано пропустит ближайшие матчи команды из-за мышечной травмы.

Отмечается, что 22-летний француз получил повреждение во время матча 25-го тура Бундеслиги с «Айнтрахтом» (1:1). Теперь игрок пропустит около 10-14 дней.

Таким образом, футболист не поможет сборной Франции в мартовских матчах. Подопечные Дидье Дешама в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года сыграют против сборной Украины (24 марта) и команды Казахстана (28 марта).

В нынешнем сезоне Упамекано отыграл за «быков» 32 встреч, забив один гол и отдав один ассист. «Лейпциг» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 54 очка.

источник: ФК «РБ Лейпциг»
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