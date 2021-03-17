«Интер» готов продать Видаля, Весино и Наингголана

Руководство «Интера» планирует избавиться от трех полузащитников в летнее трансферное окно.

Согласно информации Calcio Mercato, в следующем сезоне миланский клуб больше не рассчитывает на Артуро Видаля, Матиаса Весино и Раджу Наингголана. Отмечается, что «нерадзурри» хотят заработать на продажах данных игроков не менее 30 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что 33-летний Видаль может продолжить свою карьеру во «Фламенго», а 32-летний Наингголан, арендованный у «Кальяри» до конца текущего сезона, должен подписать полноценный контракт с клубом из Сардинии.

Что касается Весино, то будущее 29-летнего уругвайца пока неизвестно.

После 27 туров «Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 65 очков.