Роман Павлюченко: Ожидаю яркую победу сборной России в матче против Словакии

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко дал комментарий перед матчем с командой Словакии в рамках квалификации ЧМ-2022.

«На мой взгляд, хозяевам поля не удастся показать свой максимум. Их национальная команда находится в отвратительной физической готовности и абсолютно неконкурентоспособна. Жду очень слабый футбол от них.

Россияне в заключительных турах умудрились упустить путевку в элитный дивизион Лиги наций. Тем не менее основную задачу на отборе к мундиалю пока выполняют – обыграли Мальту с комфортным счетом 3:1, а также оставили не у дел принципиального противника из Словении (2:1).

С большой долей вероятности, гости начнут встречу первым номером и забьют два-три мяча. Пропустить столько они просто не успеют, так что жду яркую викторию от нашей сборной», – цитирует Павлюченко портал «Всепроспорт».

Напомним, матч Словакия – Россия состоится во вторник, 30 марта и пройдет в Трнаве. Начало поединка – 21.45 мск.