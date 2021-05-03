«Валенсия» уволила Грасию после поражения от «Барселоны»

ФК «Валенсия» на своем официальном сайте объявил об увольнении Хави Грасии с должности главного тренера.
Заканчивать сезон команда будет руководством Сальвадора Гонсалеса, более известного в Испании как Воро.
Напомним, что вчера «Валенсия» проиграла «Барселоне» на своем поле со счетом 2:3.
Грасия возглавил команду, за которую выступает полузащитник сборной России Денис Черышев, 27 июля прошлого года.
После 34 туров «летучие мыши» занимают 14-е место, набрав 36 очков. От зоны вылета «Валенсию» отделяют шесть очков.