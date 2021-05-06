Футболисты «Миная» отказывались выходить на матч против «Шахтера», игра началась с опозданием

Футболисты клуба «Минай» отказывались выходить на матч 25-го тура чемпионата Украины против «Шахтера».
Игра должна была начаться в 19:00 по московскому времени на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве.
Игроки и тренеры «Миная», представляющего Закарпатскую область, приехали на арену, но закрылись в раздевалке и не вышли в подтрибунное помещение в положенное время.
В итоге игра все-таки началась – с опозданием на 35 минут.
Как утверждает «UA-Футбол», причина демарша – стремительно подскочившие букмекерские котировки.
Сегодня коэффициенты на победу «Миная» выросли с 27 до 44. Вдобавок было сделано большое количество ставок на то, что в матче будет больше трех голов. Некоторые же букмекерские конторы еще вчера прекратили принимать ставки на эту игру.
«Минай» занимает в УПЛ последнее 14-е место, имея 18 очков после 24 игр. У идущего 13-м «Олимпика» – 21. В первую лигу вылетает только одна команда.
«Шахтер» в случае победы над «Минаем» обеспечит себе финиш на втором месте и выход в квалификацию Лиги чемпионов. Оранжево-черные в данный момент опережают на одно очко «Зарю», которая провела на один матч больше.