Футболисты «Миная» отказывались выходить на матч против «Шахтера», игра началась с опозданием

Футболисты клуба «Минай» отказывались выходить на матч 25-го тура чемпионата Украины против «Шахтера».

Игра должна была начаться в 19:00 по московскому времени на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве.

Игроки и тренеры «Миная», представляющего Закарпатскую область, приехали на арену, но закрылись в раздевалке и не вышли в подтрибунное помещение в положенное время.

В итоге игра все-таки началась – с опозданием на 35 минут.

Как утверждает «UA-Футбол», причина демарша – стремительно подскочившие букмекерские котировки.