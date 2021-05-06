«Шахтер» разгромил «Минай» и оформил выход в квалификацию Лиги чемпионов

Матч 25-го тура чемпионата Украины «Минай» – «Шахтер» завершился со счетом 0:4.

Игра прошла на НСК «Олимпийский» в Киеве.

В составе номинальных гостей дубль оформил Тарас Степаненко, поразив ворота Андрея Поповича на 29-й и 81-й минутах. На 53-й автором гола стал израильтянин Манор Соломон, а на 70-й – бразилец Майкон.

Еще один бразильский футболист оранжево-черных Додо записал на свой счет две результативные передач.

Стоит отметить, что игра началась с опозданием на 35 минут, поскольку футболисты «Миная», поначалу отказывались выходить на поле.