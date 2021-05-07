Слуцкий - о матче «Арсенал» - «Рубин»: Кто выиграет больше единоборств, тот и победит

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о предстоящем матче 29-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом».

«Каждая успешная игра дает нам шанс на более высокое место, и чем меньше этих игр остается, тем этот шанс выше. На данный момент победа над «Динамо» сделала игру в Туле сверхопределяющей. «Арсеналу» тоже нужны очки, как и нам, поэтому будет сверхбоевая игра. На мой взгляд, поле в Туле не очень высокого качества. Это усиливает фактор: кто выиграет больше единоборств, кто проявит больше желания, старания, тот победит. Сейчас у «Арсенала» в игре со «Спартаком» было много дисквалифицированных игроков, которые вернутся в матче с нами. То есть как обычно все будет очень сложно. Наверняка все решат определенные моменты, связанные с исполнительским мастерством, с проявлением той мотивации, которая есть у каждой из команд», - приводит слова специалиста официальный сайт казанцев.

После 28 матчей в РПЛ казанский клуб находится на четвертой строчке, набрав 49 очков. Туляки же расположились на 13-м месте - 23 балла.

Матч «Арсенал» - «Рубин» пройдет 8 мая в Туле, начало игры в 16:30 (мск).