«Ахмат» победил на своем поле «Тамбов»

В стартовом матче 29-го тура РПЛ грозненский «Ахмат» на своем поле со счетом 3:1 обыграл аутсайдера чемпионата «Тамбов».

На 15-й минуте матча хозяев вывел вперед 25-летний полузащитник Евгений Харин. Спустя три минуты он уже помог Артему Полярусу удвоить преимущество своей команды.

Нападающий «Тамбова» Артем Архипов сократил отставание в счете на 64-й минуте.

Форвард грозненцев Владимир Ильин на 80-й вновь довел преимущество своей команды до двух голов, установив окончательный счет в матче.

Подопечные Андрея Талалаева поднялись на десятое место в турнирной таблице, набрав 39 очков, у тамбовского клуба осталось 13 очков, с которыми они покинут РПЛ, являясь худшей командой чемпионата.