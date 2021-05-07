СМИ: Заболотный со следующего сезона будет играть за ЦСКА

29-летний российский нападающий Антон Заболотный подписал контракт с московским ЦСКА, об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники.

Заболотный перейдет в столичный клуб на правах свободного агента после окончания текущего сезона.

Как отмечает издание, форвард отказался от предложения «Краснодара», чтобы стать игроком красно-синих.

В чемпионате России Заболотный до «Сочи» выступал за питерский «Зенит» и «Тосно», с которым стал обладателем Кубка России.

В текущем сезоне РПЛ нападающий забил девять мячей и сделал три голевые передачи в 25 матчах.