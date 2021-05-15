Губернатор Нижегородской области: Мы готовы к игре в премьер-лиге

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отреагировал на новость о том, что «Нижний Новгород» будет выступать в следующем сезоне в РПЛ.

— Мы, конечно, сочувствуем здесь «Оренбургу». Но я уверен, что будут возможности показать футбол у коллег и своим жителям. Там решение РФС было соответствующее. Конечно, мы дождемся официальных результатов, но мы всегда говорили, что готовы к игре в премьер-лиге, у нас прекрасный 45-тысячный стадион, клуб первым из участников ФНЛ прошел лицензирование и получил допуск к выступлению в РПЛ, вообще практически не было замечаний, — приводит слова Никитина ТАСС.

Добавим, что клубы, которые займут 13-е и 14-е места в РПЛ, сохранят прописку в высшем дивизионе российского футбола.

«Нижний Новгород» завершил сезон в ФНЛ на третьем месте, набрав 88 очков.