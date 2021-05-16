Председатель совета директоров «Уфы»: Можем посочувствовать «Ротору», но все было спортивно

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал перенос времени начала матча 30-го тура РПЛ с «Арсеналом» (2:1) из-за жары и посочувствовал «Ротору», вылетевшему из лиги.

«На самом деле, мы понимаем, что такие матчи логично начинать в одно время. Мы не были инициаторами этого решения и просто подчинялись указаниям, которые получали от организаторов турнира. Собственно, от нас это решение не зависело. Поэтому здесь мы просто можем посочувствовать коллегам, но при этом все было абсолютно спортивно: была борьба до последних минут и в их матче, и в нашем», - цитирует Sport24 представителя уфимского клуба.

Ранее генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский назвал безобразием перенос матча в Уфе. По его мнению, в таком случае лига должна была отложить на два часа игру волгоградской команды с «Рубином» (1:1).

«Уфа», «Арсенал» и «Ротор» боролись за выживание в РПЛ. Башкирская и тульская команды сохранили прописку в высшем дивизионе страны.