Шамиль Газизов: Не хотелось бы, чтобы коллеги из других клубов голословно говорили про сговоры

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на возмущение представителей волгоградского «Ротора» по поводу задержки начала матча уфимского клуба против тульского «Арсенала».

Из-за жары игра в Уфе стартовала на два часа позже – уже после того, как «Ротор» завершил свой матч против «Рубина» в Казани (1:1).

«Во-первых, не хотелось бы, чтобы коллеги из других клубов голословно говорили про сговоры и все остальное, – отметил Газизов в интервью для «Чемпионата». – Это неуважительно по отношению к другим командам. Я своих коллег уважаю. Погоду мы не контролируем. К тому же, сидеть два часа и ждать игры – очень сложно. Команда была настроена, потом сидишь, потом обратно на поле. Это непросто. Большое спасибо болельщикам, что не разошлись. Эту победу, которую заслужили наши болельщики. Была тяжелая и эмоциональная игра, это очень сложно».

«Уфа» обыграла «Арсенал» со счетом 2:1 и завершила чемпионат на 13-м месте. «Ротор» финишировал 15-м и вылетел в ФНЛ.