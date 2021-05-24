Радимов прокомментировал сообщения о драке на вокзале

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на сообщения о том, что он участвовал в драке на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.

«Нет, конечно, не было. Вообще ничего. Вы можете камеры проверить. Не выдумывайте», - цитирует специалиста телеканал 78.

По информации источника, у Радимова действительно завязалась словесная перепалка с кем-то из окружающих, но до рукоприкладства дело не дошло.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что наставник «младшего» «Зенита» устроил драку с другим пассажиром на выходе из поезда на Московском вокзале Петербурга. Разнять конфликтующих мужчин помог спутник Радимова, следовавший с ним.