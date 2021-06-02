Для посещения матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге необязательно прививаться от COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что у болельщиков, купивших билеты на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге, не будут требовать справку о вакцинации от коронавируса.

«Вакцинация не является обязательной для посещения матчей. Это рекомендация, чтобы чувствовать собственную безопасность», – приводит слова Мурашко ТАСС.

Напомним, в Санкт-Петербурге пройдут шесть матчей группового этапа Евро-2020, включая две игры с участием сборной России. Также в Северной столице пройдет одна встреча четвертьфинальной стадии турнира.