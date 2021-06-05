Агент Маньяков отреагировал на слова Салиховой о влиянии на игрока «Спартака» Игнатова

Агент Александр Маньяков прокомментировал слова спутницы владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о влиянии на хавбека московского клуба Михаила Игнатова, а также о том, что бывший гендиректор красно-белых Шамиль Газизов многое ему позволял.

«Дело Михаила Игнатова я не комментирую. Миша - самый объективный источник в этой истории, у него и надо спрашивать.

Газизов разрешал мне делать в команде все, что угодно? Смешно. Хоть один мой клиент играет в основном составе? Нет. В «Спартаке-2» и в молодежной команде засилья моих клиентов тоже нет. Все ребята, которые со мной работают и работали, были подписаны до появления Газизова в команде. Это легко проследить по реестру РФС, где значатся мои клиенты», - приводит слова Маньякова «СЭ».

Напомним, что Газизов работал в «Спартаке» с 10 июля 2020-го по декабрь прошлого года. После этого он вернулся в «Уфу», где занимает должность генерального директора.

Добавим, Игнатов в минувшем сезоне провел три матча за основной состав красно-белых и не отметился результативными действиями.