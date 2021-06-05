Агент Александр Маньяков: Слова Заремы Равильевны эмоциональны и не подкреплены фактами

Агент Александр Маньяков прокомментировал слова экс-члена совета директоров московского «Спартака» Заремы Салиховой.

— Слова Заремы Равильевны эмоциональны и не подкреплены фактами. Она имеет полное право высказывать свое мнение, у нас демократическое общество. Но дело обстоит совершенно по-другому, нежели она рассказывает. Если бы со стороны «Спартака» ко мне были какие-то претензии, то об этом бы сообщили. Но клуб, насколько я знаю, удовлетворен сотрудничеством со мной.

Дело Игнатова я не комментирую, это принципиальная позиция. Все вопросы, которые Зарема подняла в своем посте, надо просто адресовать Мише, он сам на них ответит.

Вступать в дискуссию с Заремой Равильевной я не желаю, с моей стороны это будет неправильным. Женщины бывают излишне эмоциональны, списываю все на это, — цитирует агента Sport24.

Добавим, что Игнатов в минувшем сезоне РПЛ провел три матча, в которых отличиться результативными действиями ему не удалось.