Губернатор Самарской области - о «Крыльях Советов»: Мы увеличили количество внебюджетных средств

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о концепции развития «Крыльев Советов».

«Мы понимаем, что региональному клубу тяжело конкурировать со столичным клубом. Это невозможно. У нас никогда на это денег не будет. Конечно, мы активно занимаемся поиском спонсоров. И спонсоры есть, мы увеличили количество внебюджетных средств. Но мы должны четко понимать стратегию клуба. Без опоры на воспитанников самарского футбола клубу не выжить. Но путь этот не быстрый», - приводит слова чиновника «Р-Спорт».

Напомним, что по итогам сезона-20/21 самарский клуб занял первое место в ФНЛ и поднялся в российскую премьер-лигу. Также «Крылья Советов» дошли до финала Кубка России, где потерпели поражение от московского «Локомотива» (1:3).