Кот Губерниева будет предсказывать исходы матчей сборной России на Евро-2020

Англия в огромном плюсе, Россия — в большом минусе. Рейтинг выигравших и проигравших от переноса Евро из-за COVID-19

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы 2020 года состоится только этим летом. «Плеймейкер» выстроил участников турнира по тому, как перенос повлиял на их шансы в положительную или отрицательную сторону.