Кот Губерниева будет предсказывать исходы матчей сборной России на Евро-2020

Кот российского комментатора Дмитрия Губерниева будет предсказывать исходы матчей сборной России на чемпионате Европы.
— Кот Губерниева станет оракулом Евро-2020. Четвероногий друг нашего комментатора будет главным прогнозистом турнира: котику предстоит поработать над предсказаниями итогов матчей сборной России — написано в твиттере «Матч ТВ».
На предстоящем турнире команде Станислава Черчесова предстоит сыграть против Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).
источник: Телеканал «Матч ТВ»